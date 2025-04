La piazza è arancionera. Festa per la Cbf in serie A

"Abbiamo riportato Macerata nell’A1 del volley femminile". È quanto ha detto Alessia Fiesoli, capitana della Cbf Balducci, in piazza della Libertà tenendo la coppa vinta a Messina nella finale playoff. In passerella hanno sfilato le giocatrici della società del capoluogo con il diesse Maurizio Storani che ha presentato i protagonisti della stagione: dalle ragazze a coach Valerio Lionetti e al suo staff fino ai collaboratori del club. In bella mostra la coppa vinta nei playoff in cui la squadra ha superato gli ostacoli Itas Trentino e Messina. "Sono arrivati forti fino in Sicilia – ha detto Fiesoli – il vostro calore e affetto, li abbiamo sentiti su di noi che avete seguito la partita sul maxischermo montato al Fontescodella". Soddisfatta la dirigenza che ha ringraziato la famiglia Balducci per il sostegno a questa splendida realtà. È stata una festa nella festa, sul terrazzo comunale giganteggiava uno striscione con i colori arancioneri in cui spiccava la lettera A. Alla manifestazione hanno partecipato molti assessori comunali. È stata poi la volta dei tifosi e delle tante ragazze in piazze per farsi un selfie, una foto, raccogliere autografi e parlare con le giocatrici di cui hanno seguito le partite da inizio stagione. È stato un campionato molto impegnativo che ha riacceso l’entusiasmo in città con i tifosi che già pregustano le sfide con le corazzate dove potranno ammirare quelle campionesse e quelle squadre viste in televisione.