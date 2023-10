La piazza infestata, festa di Halloween per grandi e piccoli

Oggi pomeriggio dalle 16.30, in piazza Garibaldi a Mogliano, "La piazza infestata 2", la festa di Halloween per grandi e piccini. Letture e laboratori per bambini, spettacoli di fuoco, bolle di sapone, trampolieri e giochi per tutte le età. Dalle 21 il divertimento continua con il gruppo musicale "The Rumska Lions" capitanato da Max Ruggeri, per un repertorio italiano e non, "da brividi". Per tutta la sera street food (panini, fritto, bibite e cocktail). L’iniziativa è organizzata dal ristorante "Da Marina al Teatro". "Non abbiate paura... correte a divertirvi a Mogliano", è l’invito dei promotori.