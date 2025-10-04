La piazza si riempie per la Flotilla. Insegnanti, studenti e lavoratori: "Fermate il genocidio a Gaza"

"Scioperiamo in tutta Italia insieme a Usb e Cobas. Queste sono manifestazioni d’urgenza, lavoratori e lavoratrici non possono restare in silenzio sul blocco della Flotilla da parte di Israele". La Cgil riempie piazza della Libertà a Macerata con lo sciopero per la Palestina. Il segretario Daniele Principi sottolinea come "una missione coperta dal diritto umanitario è stata fermata in acque internazionali con l’ennesimo atto barbaro dello Stato di Israele. Il massacro dei palestinesi deve essere fermato. Vanno bloccati gli accordi commerciali con Israele, va impedito l’invio di armi e riconosciuto lo Stato di Palestina".

La piazza a Macerata contava diverse centinaia di persone. Con bandiere palestinesi, musica e striscioni a sostegno della Flotilla si sono radunati cittadini di ogni fascia d’età e delle estrazioni più diverse. Leonardo Colagiacomi è uno studente del liceo artistico Cantalamessa. Con i suoi compagni racconta che "anche nelle città come Macerata è fondamentale manifestare. L’Italia è complice di un’azione genocida. Abbiamo appeso degli striscioni in città".

Tra i lavoratori che hanno scioperato, moltissimi appartengono al comparto scuola. Cristina Stacchiotti, insegnante dell’Agraria, sottolinea che "ci sono in gioco valori apartitici. Vedere qui tanti giovani è un segnale". Maurizio Fabrianesi è un operaio: "La pace è un diritto di tutti. Protestiamo contro le azioni di Netanyahu e contro il nostro Stato, che che sostiene questa ingiustizia".

Durante la mattinata al microfono si sono alternate molte voci. Una di loro è quella di Paola Prosperi, lavoratrice dell’Ast, secondo cui "bisogna agire con urgenza. Serve rompere la complicità con Israele. A Gaza è una strage sistematica, il tentativo di eliminare un popolo". In piazza anche Marcello Baiocco, quasi 80 anni: "Ho partecipato alla prima manifestazione per la Palestina 57 anni fa. Le condizioni lì oggi sono nettamente peggiorate. Hamas è un’organizzazione terroristica, ma mi chiedo cosa sia bombardare paesi e ospedali".