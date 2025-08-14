Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
Cronaca"La piazza? Solo auto". Silenzi alza la voce
14 ago 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. "La piazza? Solo auto". Silenzi alza la voce

"La piazza? Solo auto". Silenzi alza la voce

Il dem all’attacco di Ciarapica "Ha svuotato Civitanova e ne ha fatto un parcheggio.. La cultura viene snobbata" .

Piazza XX settembre nelle vesti di posteggio colmo di veicoli E’ lo scenario che si è presentato a residenti e turisti per tutta l’estate

Piazza XX settembre nelle vesti di posteggio colmo di veicoli E’ lo scenario che si è presentato a residenti e turisti per tutta l’estate

Per approfondire:

La ‘piazza garage’ dell’estate civitanovese è il terreno della polemica su cui il dem Giulio Silenzi attacca la politica turistica e il cartellone degli eventi organizzato dall’amministrazione comunale e dalla azienda Teatri.

Una tesi che parte dalla situazione di piazza XX Settembre, dove ha girato dei video in alcune serate di luglio e anche ad agosto, per dimostrare le falle della proposta di cultura e spettacoli offerta a civitanovesi e turisti. "E’ insopportabile che questa città sia ridotta, in questo periodo, a un grande parcheggio. Solo macchine, niente altro che macchine", dice mentre il video mostra la distesa di auto che la occupa. "Nel mese di luglio – prosegue – non c’è stata una sera in cui la piazza non sia stata usata soltanto come parcheggio, e ad agosto, tranne un concerto e l’iniziativa delle fontane danzanti, che si fa da una decina di anni, sempre e solo un parcheggio".

Spietato, dal suo punto di vista, il giudizio rispetto al passato: "Civitanova era la regina dell’estate, una città dove ogni sera il Comune organizzava più di un evento e il centro diventava un grande palcoscenico con i festival Rive e Futura, i concerti, il teatro dialettale, il teatro per ragazzi, la rassegna delle favole. Iniziative che avevano un grande gradimento, che riempivano la piazza, rendevano vivo il centro. Oggi, invece, nessuna programmazione, e la cosa assurda e paradossale è che le risorse ci sono, 2.5 milioni di euro tra somme dell’azienda Teatri e capitoli di turismo e cultura per i quali Ciarapica ha fatto altre scelte. Dove e come li spende, c’è da chiedersi". Duro Silenzi: "Civitanova non merita un’estate così misera. Hanno cancellato tutto e la piazza è ridotta a un parcheggio. Non si parli allora di turismo, perché la prima cosa è l’accoglienza, è l’offerta di servizi e svago, di opportunità per stare insieme, e tutto questo non è stato fatto perché hanno solo pensato a smantellare l’eredità di chi li ha preceduti, e l’hanno sostituita con il nulla".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiTurismo