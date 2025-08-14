"La piazza? Solo auto". Silenzi alza la voce

La ‘piazza garage’ dell’estate civitanovese è il terreno della polemica su cui il dem Giulio Silenzi attacca la politica turistica e il cartellone degli eventi organizzato dall’amministrazione comunale e dalla azienda Teatri.

Una tesi che parte dalla situazione di piazza XX Settembre, dove ha girato dei video in alcune serate di luglio e anche ad agosto, per dimostrare le falle della proposta di cultura e spettacoli offerta a civitanovesi e turisti. "E’ insopportabile che questa città sia ridotta, in questo periodo, a un grande parcheggio. Solo macchine, niente altro che macchine", dice mentre il video mostra la distesa di auto che la occupa. "Nel mese di luglio – prosegue – non c’è stata una sera in cui la piazza non sia stata usata soltanto come parcheggio, e ad agosto, tranne un concerto e l’iniziativa delle fontane danzanti, che si fa da una decina di anni, sempre e solo un parcheggio".

Spietato, dal suo punto di vista, il giudizio rispetto al passato: "Civitanova era la regina dell’estate, una città dove ogni sera il Comune organizzava più di un evento e il centro diventava un grande palcoscenico con i festival Rive e Futura, i concerti, il teatro dialettale, il teatro per ragazzi, la rassegna delle favole. Iniziative che avevano un grande gradimento, che riempivano la piazza, rendevano vivo il centro. Oggi, invece, nessuna programmazione, e la cosa assurda e paradossale è che le risorse ci sono, 2.5 milioni di euro tra somme dell’azienda Teatri e capitoli di turismo e cultura per i quali Ciarapica ha fatto altre scelte. Dove e come li spende, c’è da chiedersi". Duro Silenzi: "Civitanova non merita un’estate così misera. Hanno cancellato tutto e la piazza è ridotta a un parcheggio. Non si parli allora di turismo, perché la prima cosa è l’accoglienza, è l’offerta di servizi e svago, di opportunità per stare insieme, e tutto questo non è stato fatto perché hanno solo pensato a smantellare l’eredità di chi li ha preceduti, e l’hanno sostituita con il nulla".