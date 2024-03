La Pinacoteca Moretti apre le porte

Durante queste feste di Pasqua la pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta sarà aperta al pubblico anche oggi e domani con il seguente orario: dalle 17 alle 20.30. I giorni di apertura della struttura museale saranno anche l’occasione per ammirare la tela seicentesca ’Bacco ebbro’, recentemente restaurata.

Ingresso e visita guidata sono gratuiti.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere all’indirizzo info@pinacotecamoretti.it oppure chiamare il numero 0733.891019. La tela, di cui non si conosce l’autore, è stata realizzata con pittura ad olio su tela e raffigura Bacco, dio del vino e dell’ebbrezza e, proprio grazie al tipo di iconografia, è stato possibile datarla come opera creata tra la fine del seicento e gli inizi del settecento.

Il restauro a cui è stata sottoposta è stato "un lavoro estremamente complesso influenzato da diversi fattori", a dirlo era stata la staessa la direttrice della Pinacoteca, Enrica Bruni. Che aveva anche aperto al pubblico le porte del laboratorio per poter assistere ad alcune fasi delle delicate operazioni di restauro andate avanti per diversi mesi.