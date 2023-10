La "Pink Parade" è un vero successo. Uniti contro la malattia

C’è stato davvero tanto rosa anche nella domenica di Castelraimondo, dove si è svolta come in altre parti d’Italia la "Pink Parade".

Si tratta di una bella camminata insieme a tante persone al fianco delle donne nella lotta contro i tumori femminili.

La manifestazione centrale "PittRosso Pink Parade" si è tenuta a Milano, per il suo decimo anniversario, e tantissimi sono stati quelli diffusi sul territorio nazionale.

Il sostegno per la ricerca scientifica di queste malattie è alla Fondazione Veronesi,

una realtà che da oltre 20 anni si impegna per la prevenzione oncologica, oltre che nella sensibilizzazione dei giovani. Questa passeggiata è partita dalla piazza Dante per muovere lungo le vie cittadine passando per il quartiere de i Feggiani, arrivando poi al campo sportivo dopo i camminatori con un bello scatto fotografico dall’alto hanno formato la figura di un cuore.

Il rientro di nuovo in piazza. Organizzato da Castelraimondo basket e patrocinato dal comune sono state circa 300 le persone partecipanti durante la mattinata.

Un bel colpo d’occhio colorato appunto di rosa, un gruppo che ha costitituito un serpentone carico di energia e vitalità.

La scelta dell’otto ottobre non era, poi, casuale.

Quello di ottobre è infatti il mese dedicato alla lotta al tumore al seno,

che sottolinea l’importanza di ricerca per queste patologie femminili.

Marco Belardinelli