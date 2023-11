La pioggia fa subito danni al nuovo parco Norma Cossetto

Pioggia e problemi per la pavimentazione del parco Norma Cossetto sul litorale Piermanni. Lungo il camminamento che corre parallelo a via Cavour si sta sfaldando la copertura posata di recente. Due giorni di pioggia stanno creando qualche guaio ai giardini inaugurati l’11 novembre scorso. In quella occasione la verniciatura non era stata ancora realizzata e si è provveduto a farlo nei giorni successivi.

Ma, le precipitazioni di martedì e quelle di ieri hanno lasciato il segno. Basta passeggiare sul camminamento e provare ad affondare il piede per vedere venire via il materiale che è stato posato. Non c’è pace per il parco Norma Cossetto, al centro delle polemiche da tempo perché inaugurato dall’amministrazione comunale con un ritardo record. Il cantiere venne infatti aperto nel giugno del 2022, con l’affidamento dell’appalto e la stipula di un contratto che prevedeva solo ottanta giorni di lavori.

Invece, tra sospensioni e sub appalti, l’intervento è durato un anno e cinque mesi e i costi a carico del Comune hanno subito varianti e sono cresciuti fino a toccare la cifra di 380.000 euro. Poi il taglio del nastro. E adesso si dovrà tornare a rimetterci mano per sistemare le conseguenze delle piogge che sono solo all’inizio.