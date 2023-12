"La pista ciclabile si allunga"

"La pista ciclabile lungo il percorso delle acque, che tante soddisfazioni ci ha regalato dal punto di vista turistico quest’estate, proseguirà sia a monte che a valle coinvolgendo il centro storico e le frazioni di Lucciano e Seggiole da un lato e proseguendo fino a Valle Sant’Angelo dall’altro". È il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, ad annunciare i nuovi investimenti sulle piste ciclabili e sulle interconnessioni con la rete cicloviaria del Parco dei Sibillini. "Stiamo sfruttando il crescente interesse per il cicloturismo a livello nazionale e internazionale – prosegue - per far conoscere i borghi delle nostre montagne e portarvi economia. Il nostro obiettivo è offrire al turista un’esperienza di fruizione unica. Con la mobilità dolce proponiamo un tipo di turismo slow, basato sulla lentezza, sulla scoperta del territorio".