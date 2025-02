"La pista ciclopedonale dei giardini Diaz sia riservata ai corridori"

"La parte di pista ciclopedonale dei giardini Diaz riservata alla biciclette venga lasciata ai corridori". È l’appello rivolto al sindaco Sandro Parcaroli da Fabrizio Giorgi, a nome dei tanti runner di Macerata. "Egregio sindaco – scrive Giorgi –, poiché da oggi al 3 luglio non sarà possibile allenarsi allo stadio Helvia Recina per i lavori di messa in opera della nuova pista di atletica leggera e non sarà possibile neanche usufruire dell’anello interno dei giardini Diaz, ovviamente quando l’impianto non è frequentato dai bambini, iniziando anche qui i lavori di rifacimento dell’ovale, siamo a chiederle gentilmente di poter fruire della parte di pista ciclopedonale riservata alle bici, perché altrimenti sarebbe impossibile avere un luogo sicuro in cui potersi allenare. Essendo la parte verde a disposizione di chi passeggia avere la possibilità di correre nella restante parte gialla sarebbe auspicabile".