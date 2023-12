La pista di ghiaccio accende le feste. In centro bancarelle, canti e vin brulè

Pattinaggio sul ghiaccio, mercatini natalizi, trenino e bancarelle: il centro storico si anima nel weekend dell’Immacolata. Giovani, famiglie e bambini hanno riempito ieri i corsi e le piazze portando la classica atmosfera delle festività di dicembre. La pista di pattinaggio, per la prima volta, è stata collocata in piazza Mazzini: con l’abbassarsi delle temperature degli ultimi giorni, si è potuto procedere all’inaugurazione, precedentemente rinviata a causa delle alte temperature che avevano impedito la formazione del ghiaccio per la pista.

In piazza Mazzini è presente anche uno street food. Tra piazza della Libertà e il loggiato di palazzo degli Studi bancarelle con oggettistica, prodotti culinari tipici ed abiti invernali hanno attirato in città persone dai paesi limitrofi e spinto molti maceratesi a fare due passi in centro storico. Il trenino della Pro loco percorre le vie, facendo visitare la città immersa nel clima natalizio anche ai turisti.

In più, spazi canti e balli itineranti con Li Pistacoppi hanno ulteriormente rallegrato il bel clima di festa che si è respirato. La pista di pattinaggio fa divertire molti giovanissimi. Classiche canzoni natalizie fanno atmosfera in piazza Cesare Battisti dove, nella casetta di Babbo Natale, le famiglie scattano foto a Santa Claus con i più piccoli. Tra caldarroste e vin brulé Macerata ha respirato un’atmosfera gioiosa e serena in questo venerdì di festa regalando ai presenti un clima dsavvero pieno di magia. "La città per la prima volta ha questo tipo di atmosfera dappertutto – dice l’assessore comunale alle attività produttive Laura Laviano –, la pista di pattinaggio qui in piazza Mazzini era dovuta. Macerata è piena, ho sentito che si fa difficoltà a trovare un parcheggio. Cerchiamo, invece di concentrare le diverse iniziative in un posto, di animare la città tutta".

La pista di pattinaggio è promossa, oltre che dall’assessorato alle attività produttive, dalla Mad events e dalla Zero 18.

Rimarrà aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24. Mercoledì è prevista l’esibizione della squadra maceratese di pattinaggio sul ghiaccio Sky Roller.