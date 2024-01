La più forte giocatrice locale. Macerata Softball e Gambella:: "Siamo nate e abbiamo vinto insieme"

"Sono praticamente nata assieme alla società Macerata Softball che sento veramente mia". Marta Gambella, maceratese di 49 anni, è stata la più forte giocatrice di questa disciplina al punto da essere stata inserita nella Hall of fame italiano del batti e corri. Ha indossato per 238 volte la maglia azzurra, ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney e di Atene, ha giocato sempre con Macerata vincendo cinque scudetti e quattro Coppe dei Campioni. E allora non sorprende che il suo volto sia comparso spesso nella mostra per i 50 anni del club maceratese. "È una società - aggiunge - che sento veramente mia. È stata ed è ancora oggi una parte importantissima di me, è una grande soddisfazione avere potuto dare il mio contributo come giocatrice, poi come dirigente e allenatore".

Gambella, chissà quanti ricordi; ma qual è quello più bello?

"Il primo scudetto (1998) perché arrivato inaspettatamente. Eravamo reduci dai playout per mantenere la serie A e l’anno successivo ci siamo presentati con una squadra giovane, senza big, quando abbiamo centrato quel traguardo".

Cosa le ha dato il softball?

"Ha costruito il mio carattere. Anche a scuola, nei rapporti con i ragazzi, cerco di trasmettere la determinazione, la capacità di andare avanti, di affrontare qualsiasi difficoltà rimboccandosi le maniche, non mollare mai. In fondo è stato il filo conduttore della mia vita perché quanto ottenuto è stato frutto di sacrifici e di vittorie".

Ha mai pensato che magari avrebbe avuto maggiore popolarità se fosse nata in Australia o States dove il softball ha un larghissimo seguito?

"A volte capita con le mie compagne di squadra che il discorso scivoli sulle differenti opportunità che ci sono oggi: c’è, per esempio, chi è entrato nell’Arma e continua a giocare con tranquillità avendosi garantito un futuro. Oggi c’è la possibilità di giocare uno o due anni all’estero, c’è anche un po’ di invidia per chi fa questa esperienza e torna arricchita dalla conoscenza della lingua".

Come ha fatto a dedicare tutta se stessa al softball, una disciplina tra i cosiddetti sport minori, perché c’è sempre stata la necessità di fare anche altro per andare avanti?

"È stata la parte più difficile comune di tante ragazze. Il fatto è di arrivare a fine carriera senza nulla e poi è complicato trovare un’occupazione. Non è nemmeno semplice avere un datore di lavoro che ti lascia il tempo di allenarti, di rispondere alle chiamate della nazionale".

Lei cosa ha fatto quando si è conclusa la parentesi sul campo?

"Durante gli anni da giocatrice ho concluso gli studi all’Isef, poi ho fatto la commessa e infine sono entrata di ruolo a scuola dove faccio il sostegno all’Alberghiero di Cingoli".

Quanto è difficile voltare pagina dopo anni in cui è stata in primo piano?

"Ho smesso nel 2011 ed è stata una decisione sofferta e difficile, ma per me scontata. Avevo due figli, quell’anno non si sarebbe potuto giocare in serie A e Macerata aveva ripreso con il settore giovanile, mentre molte mie compagne si sono trasferite e per me era impossibile una simile scelta".

C’è stato un momento in cui stava per cedere al corteggiamento di un club?

"Ne ho avuti diversi e alcuni anche insistenti, specialmente all’inizio quando Macerata non riscuoteva successi sul campo ed ero nel giro della nazionale. Io studiavo Isef a Urbino, mi ero fidanzata con il mio attuale marito, i miei interessi erano a Macerata".

Insomma non ha ceduto.

"Esatto. E sono contenta perché ho dato il mio contributo per portare la squadra ad alti livelli. Sarebbe stato più semplice tornare negli anni d’oro, ma la soddisfazione è stata non avere abbandonato la mia società quando aveva più bisogno di me".