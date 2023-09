La pizzica raccoglie 20mila euro per l’Omphalos

Si è chiusa in bellezza l’estate recanatese con la seconda edizione di "Pizzica all’Infinito", una serata con i gusti e i ritmi del Salento in favore dei bambini con autismo del BluInfinito-Omphalos di Recanati. "La serata, che si è svolta con il patrocinio del Comune di Recanati – precisa il vicepresidente Omphalos Fabrizio Principi –, ha avuto una grandissima presenza di pubblico nonostante il tempo incerto, tutto questo grazie alla tantissima solidarietà di molti sponsor e benefattori. È stato possibile raccogliere 20.000 euro a sostegno dei bambini e delle famiglie del BluInfinito". Ad animare la festa con musica e balli ci hanno pensato i gruppi "Gli avvocati divorzisti" con musica anni ’70-’80 e, direttamente dal Salento, gli "Anemos" con Stella Grande, voce solista dell’Orchestra Notte della Taranta dal 2004 al 2009. Si sono potute gustare specialità pugliesi. Patron dell’evento Loriano Nunziato, titolare dell’impresa edile ILL.PA. Ristrutturazioni, che insieme all’amico Francesco Marconi anche quest’anno è riuscito a coinvolgere tantissimi sponsor e benefattori. Lo scopo della serata, infatti, è stato quello di far conoscere e sostenere le l’attività locali dell’Omphalos, organizzazione di volontariato che dal 2008 si occupa di dare sostegno alle famiglie di bambini e ragazzi con autismo in tutta la regione.