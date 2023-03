La poesia delle Marche: incontro con lo scrittore Guido Garufi

Domani i Teatri di Sanseverino torneranno a ospitare la rassegna "Incontri con l’autore", accogliendo all’Italia, alle ore 17, lo scrittore Guido Garufi (nella foto) e l’antologia "La poesia delle Marche. Il Novecento e oltre", Affinità Elettive edizioni. Questa antologia offre un consuntivo storico e si collega al suo precedente lavoro del 1998. Carlo Bo, a tal proposito, ha scritto: "Se si facesse in ogni regione d’Italia il lavoro che Garufi ha fatto per le Marche, avremmo una storia della letteratura contemporanea più ricca e più completa". L’opera di Garufi oggi rappresenta il passo decisivo per comprendere l’attività letteraria delle Marche, che attraversa la "vecchia" generazione nei confronti di quella nata negli anni Sessanta e oltre, fino agli esordienti o "novissimi". Si parla pure di questioni inedite come la rivoluzione industriale, internet e dintorni, e la metamorfosi della "lingua generale".