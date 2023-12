La poesia di Codoni in vetrina

Nell’ambito dell’iniziativa Luoghi della bellezza 2024, è stata presentata a Braccano l’agenda artistica del nuovo anno, edita dalla casa editrice LuoghInteriori di Città di Castello e che offre ai lettori anche una lunga poesia dedicata alla frazione matelicese, nota da un ventennio come paese dei murales. A curare l’evento sono stati l’autore Michele Codoni e lo storico e direttore del Museo della Resistenza di Braccano Igino Colonnelli. Ad accompagnare i versi dedicati alla bellezza delle viuzze del piccolo borgo rurale, un’inedita poesia del matelicese Codoni, da alcuni anni impegnato come autore di testi poetici, c’è anche un’immagine a colori del murale antistante alla ex scuola di Braccano. "Un omaggio ai partigiani africani caduti per la libertà d’Italia – ha spiegato lo storico Colonnelli – e questa agenda è un bell’omaggio alla nostra realtà locale".

m. p.