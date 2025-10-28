La poesia di Neruda e Lorca con il bandoneón di Passarella

Il musicista Héctor Ulises Passarella sarà a Civitanova domani per uno spettacolo su Pablo Neruda e Federico Garcia Lorca. La serata è in programma al Teatro Annibal Caro (21.15) e si intitola "Vi spiego alcune cose - Viaggio tra le parole di Pablo Neruda e Federico Garcia Lorca", spettacolo curato da Minimo Teatro e da Maurizio Boldrini che rientra nella collaborazione tra "Civitanova Film Festival" e "Civitanova Classica Piano Festival".

Le voci recitanti di Maurizio Boldrini e Flora Sarrubbo racconteranno i versi dei due noti poeti, accompagnate dal bandoneón di Héctor Ulises Passarella, dal pianoforte di Cristiana Millevolte e dal violino di Serena Cavalletti, in un dialogo costante tra parola e suono. Si alterneranno alcuni brani strumentali che portano il marchio ritmico e melanconico del Rio de la Plata, regione del Sud America tanto amata e frequentata dai due poeti e amici.

"Sono entusiasta di questa collaborazione con il Civitanova Film Festival – dice il direttore artistico Lorenzo Di Bella –, un incontro tra due realtà culturali della città che condividono la stessa visione: quella di un’arte in grado di contaminarsi e arrivare al cuore del pubblico. La fusione tra colonna sonora e poesia rappresenta un terreno fertile per nuove esperienze artistiche e questo appuntamento ne è una splendida testimonianza".

I biglietti sono acquistabili su ciaotickets.com e in tutti i punti vendita del circuito, oltre che la sera dello spettacolo. Prenotazioni e info al numero 392 4450125.