La poesia rende gradevoli mostri e cose storte

A neanche due mesi dalla pubblicazione, va in ristampa il libro di poesie "La specie storta" scritto da Giorgiomaria Cornelio, 25enne autore che con i suoi versi porta la provincia, ma ancora di più la piccola frazione di Valle Cascia, in giro per l’Italia. Cornelio sarà tra gli ospiti della rassegna ’Macerata Racconta’ il 4 maggio alle 18, nella biblioteca Mozzi Borgetti, con Adriano Ercolani e Giuditta Chiaraluce. Il tema saranno i mostri, lo sguardo con cui li si guarda, e la capacità della poesia di vederli con occhi diversi.

La ristampa di un libro di poesie oggi è un piccolo miracolo, "di cui ringrazio la casa editrice Tlon, molto seguita e premiata lo scorso anno da Artribune. Grazie a loro ho fatto venti incontri alla Galleria nazionale di Roma, a Firenze, Venezia, Udine, Bologna e ora ’Macerata Racconta’. Sono tutte occasioni feconde, perché il libro racconta la storia dei fumi della fornace di Valle Cascia, le storture in cui viviamo e la poesia come possibile soluzione. Si racconta un po’ anche una comunità che si sposta insieme con il libro per tutta Italia, perché ’La specie storta’ è anche la scrittura di quattro anni di riti teatrali che hanno animato Valle Cascia, dove si diceva che i fumi della fornace avevano reso strani i bambini nati lì. Poi ci sono i disegni di Giuditta Chiaraluce, è una fiaba collettiva che parte da un piccolo paese e racconta però il nostro tempo, dove la catastrofe c’è ma c’è anche la poesia capace di raccontarla. A ’Macerata Racconta’ diremo come la poesia possa partire proprio da ciò che sembra più mostruoso e acciaccato, per cambiare prospettiva".

"La specie storta" è stato libro della settimana a Farenheit su Radio 3 Rai e ha avuto ottime recensioni sul Foglio, Il Venerdì. "Mi fa piacere essere in una tradizione della poesia marchigiana che c’è sempre stata. E mi piace anche che la nota iniziale sia di Elena Frontaloni, curatrice dell’opera di Dolores Prato, una autrice che ha descritto la terra marchigiana e l’infanzia storta come nessun altro". Il libro ha raggiunto destinatari inaspettati, "ma forse quello che non avrei mai pensato era presentarlo alla Galleria nazionale: io parlo di un posto piccolo, mentre la Galleria è l’opposto. Questo dimostra che monumentale e piccolissimo convivono, sono cose vicine. Il libro parla di devianza, eccentricità, fiaba, ma è stato accolto da generazioni e pubblici molto diversi. Oggi è importante l’immaginazione poetica rispetto a quello che ci circonda, è un meccanismo per guardare le cose, partendo dal mostruoso che non deve spaventarci: ce lo insegna la storia della poesia. Può sembrare ottocentesco scrivere poesie in questi anni, ma in fondo TikTok prende cose diversissime e le monta insieme, facendole vedere in modo diverso, come la poesia, che è uno strumento per comprendere e ribaltare l’attualità".

Cornelio chiuderà le presentazioni estive al festival di Montelago, nella tenda Tolkien, "nel regno della piena immaginazione marchigiana, e anche questo mi fa molto piacere".

Paola Pagnanelli