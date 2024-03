La poetessa Farabbi parla delle donne e della Resistenza

"Oggi è una festa ma non nel senso della sbronza, del fuggire. Potevo rimanere a casa e ne avevo ragione per vari motivi. Ma ho fatto una scelta, sono venuta qui per dare testimonianza, ed è come continuare la Resistenza ossia esistere nuovamente". A dirlo la poetessa Anna Maria Farabbi, durante l’incontro di venerdì dedicato alla partigiana Mirella Aloisio e a tutte le donne (con un pensiero particolare a Maria Scortechini, Roberta Filippetti e Carla Martella), nella sala Amici della Musica. L’iniziativa è stata organizzata dall’Anpi locale, con il patrocinio del Comune. "Tanti spunti con un folto pubblico che è intervenuto con precisione – è il commento dell’Anpi –. Un appuntamento così ricco di senso da ripetere e un grazie alla vicepresidente Francesca Morbidoni per l’accurata introduzione e a Cinzia Canale per la conduzione".