"La politica deve aiutare le donne"

"Si può essere mamme tutta la vita. Tutto dipende dalla volontà della donna di esserlo. Se c’è questa spinta, questo desiderio profondo ddi maternità, si può diventare madre anche a certe età", afferma Mauro Pelagalli, direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale di Macerata. "L’età media delle donne al primo parto tende ad alzarsi da diversi anni – prosegue – un fenomeno tipico delle nazioni occidentali, più marcato in Italia. Questo spesso è legato al fatto che la maternità viene posposta alla necessità – diciamo così – di trovare un posto nel mondo, di realizzare la propria identità professionale. Ma questo è reso difficile dal fatto che le donne non sono nelle stesse condizioni degli uomini. La politica dovrebbe fare le opportune scelte affinché queste possano completare l’iter professionale in tempi compatibili con la maternità. Nei paesi anglosassoni le donne sono più tutelate e, infatti, nascono più bambini, e a un’età media inferiore". Secondo Pelagalli, ad esempio, le donne, dovrebbero conservare il loro ruolo professionale raggiunto anche dopo un periodo di assenza al lavoro nel quale si sono dedicate alla maternità (allattamento e altro). "Quando una donna fa un colloquio di lavoro – conclude – le prime domande che le vengono poste sono: sei sposata? Hai figli? Ne avrai altri? È un modo di fare pretestuoso, nessuno fa queste domande ad un uomo. Una società vecchia è una società morta, è importantissimo che una donna faccia figli. La risorsa per procrastinare la specie umana è nella nascita, non nella conservazione della vita a tutti i costi".