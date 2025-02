La politica verso il voto. Il congresso di Forza Italia sceglie Antolini segretaria

"Il partito è in crescita. Dobbiamo organizzarci per le prossime amministrative, ascoltando i cittadini e le loro problematiche". Barbara Antolini è stata eletta all’unanimità segretaria comunale di Forza Italia. Al congresso di ieri mattina hanno partecipato diversi esponenti del partito e dell’alleanza di centrodestra. Tra questi c’erano l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi, il capogruppo FdI Pierfrancesco Castiglioni e, per l’Udc, l’assessore Marco Caldarelli. Gianluca Pasqui, consigliere regionale, ha spiegato che "con questo congresso inizia un percorso che porterà ad eleggere democraticamente non presidenti, ma segretari. Macerata è un capoluogo centrale e riconosciuto. A Riccardo Sacchi – ha detto rivolgendosi al collega, assessore allo sport e agli eventi in città – va dato il merito di aver preso in mano il partito in un momento difficile. Oggi Forza Italia è una colonna all’interno del centrodestra. Stiamo lavorando bene tra molte difficoltà. La crescita del partito è significativa; in tutti i comuni dove avremo un segretario ci sarà un’unità di intenti con gli alleati".

Lo stesso Sacchi ha ricordato il percorso del partito, che è passato in pochi anni dall’avere una dozzina di tesserati ad averne più di 800. "Su 55 comuni in provincia – ha sottolineato –, più di 25 sono amministrati dal centrodestra. In questi quattro anni di amministrazione a Macerata, con i nostri consiglieri Barbara Antolini e Sandro Montaguti, siamo tra i più presenti alle sedute del consiglio. Ci sono stati molti confronti con gli alleati, ma senza mai polemizzare".

Ricordando le iniziative promosse da Forza Italia a Macerata, Sacchi ha poi illustrato i numerosi eventi organizzati allo Sferisterio e il festival Presente liberale; Antimo Flagiello, del gabinetto del presidente della Regione, ricordando la figura di Silvio Berlusconi, ha sottolineato come "FI è un partito che guarda al futuro senza dimenticare le radici cristiane e un’Europa unita e forte. Sicurezza e legalità sono condizioni per il progresso. Vogliamo sgravi fiscali per famiglie numerose, sostegno alle giovani coppie e politiche che riconoscano il ruolo insostituibile dei genitori. Non vogliamo assistenzialismi, ma strumenti per aiutare chi è in difficoltà. L’aggressione russa all’Ucraina ci ricorda che la libertà va difesa. Non combattiamo i magistrati, ma gli abusi; vogliamo la separazione delle carriere. Difendiamo i confini, accogliendo selettivamente; sul piano energetico, siamo per il rinnovabile ma senza demonizzare il gas".

La neoeletta segretaria Antolini ha dedicato la giornata al padre Arrigo, storico esponente del centrodestra maceratese, scomparso nel 2018, e ha concluso: "il partito è in forte crescita, dobbiamo confermarci con una proposta credibile e concreta".