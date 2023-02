La Polizia aiuta gli anziani a combattere le truffe

Si è parlato di truffe e come prevenirle giovedì scorso al circolo Acli San Domenico su iniziativa della Acli provinciale di Macerata. All’incontro hanno preso parte il sindaco di Recanati Antonio Bravi e Paola Nicolini, assessore ai Servizi sociali, per l’integrazione e per le famiglie. A fornire al folto pubblico presente le raccomandazioni utili per prevenire questo tipo di fenomeni e proteggere le persone più anziane, generalmente più esposte a questi tipi di reato, sono stati il dirigente dell’ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura di Macerata, il commissario Walter Angelici, e il vice Ispettore Dimitri Montecchiari. La Polizia è da sempre impegnata sul fronte delle cosiddette truffe e, come concordato con il Prefetto Flavio Ferdani in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, si è dato impulso alle iniziative di prevenzione che vedono coinvolte tutte le forze di Polizia con la collaborazione anche di altri enti e associazioni che mettono a disposizione i propri locali per gli incontri con i cittadini. Non mancano le iniziative di sensibilizzazione e informazione nelle scuole: in questo caso sono incentrate, in modo particolare, sul contrasto del fenomeno del bullismo e sull’uso corretto dei telefonini.

ant. t.