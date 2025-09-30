La polizia celebra il patrono. Festa con il coro degli studenti

La polizia celebra il patrono. Ieri si è tenuta la commemorazione di San Michele Arcangelo, santo patrono della polizia di stato: un momento di festa per gli appartenenti alla polizia e le loro famiglie, con la messa officiata dal vescovo di Macerata monsignor Nazzareno Marconi, alla presenza di rappresentati dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato) e dei parenti delle vittime del dovere, nella chiesa di San Giovanni a Macerata.

Erano presenti anche il questore di Macerata Luigi Mangino e le massime autorità militari e civili della provincia, tra cui il prefetto Giovanni Signer, il procuratore Giovanni Narbone, il presidente del tribunale di Macerata Paolo Vadalà, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, il vice sindaco di Civitanova Claudio Morresi, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, i funzionari e il personale della Questura, del commissariato di Civitanova e delle sezioni polizia stradale e polizia postale di Macerata, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il questore ha ribadito che il senso di appartenenza, di prossimità ai cittadini, di collaborazione con le altre istituzioni, sono, tra gli altri, i valori a cui si è ispirata nel corso degli anni la polizia e che, ancora oggi, sono a fondamento della propria missione.

Menzione speciale agli agenti che hanno terminato il loro servizio operativo che, sebbene in quiescenza, rappresentano comunque un valore importante per la polizia di Stato e per la comunità. Un saluto affettuoso è stato dedicato ai familiari delle vittime del dovere della polizia.

Al termine della messa sessanta alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria San Giuseppe di Macerata guidati dalla maestra Maria Grazia Caproli hanno eseguito due brani: "Lo scriverò nel vento" e "L’Inno alla Gioia".