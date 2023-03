La polizia fa lezione contro le truffe

La polizia al circolo Acli di Sant’Egidio, domenica mattina, per una lezione di prevenzione contro le truffe. L’incontro è stato organizzato dall’Acli provinciale, nell’ambito della campagna di prevenzione contro i raggiri ai danni degli anziani. Relatore è stato il dirigente dell’Ufficio prevenzione e soccorso pubblico della questura, il commissario Walter Angelici, che ha fornito ai numerosi presenti le informazioni e le raccomandazioni più utili, per evitare di cadere vittime delle truffe, illustrando i trucchi e le trappole più utilizzate dai malintenzionati. All’incontro hanno preso parte il vice sindaco di Montecassiano Katia Acciarresi, la presidentessa provinciale Acli di Macerata Roberta Scoppa e il presidente del circolo Acli di Sant’Egidio Alberto Giustozzi. La polizia è da sempre impegnata nella lotta contro le truffe, specie di quelle commesse nei confronti di persone anziane o delle persone più deboli. Come concordato con il prefetto Flavio Ferdani in sede di comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, si è dato impulso alle iniziative di prevenzione che vedono coinvolte tutte le forze di polizia, in collaborazione con altri enti e associazioni che mettono a disposizione propri spazi per gli incontri con i cittadini.