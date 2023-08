"La polizia locale ha svolto il suo dovere"

di Giorgio Giannaccini

"La polizia locale ha fatto il proprio dovere applicando le norme vigenti in materia che, al contrario, avrebbe portato a una omissione. Inoltre, sono stati multati anche dei nudisti trovati in spiaggia". È finalmente arrivato a distanza di diversi giorni il commento ufficiale dell’amministrazione comunale di Potenza Picena sull’ormai nota vicenda della coppia di turisti perugini multata giorni fa per 200 euro dalla polizia locale, perché si era recata nella spiaggia libera dietro all’ex Babaloo con al guinzaglio il loro beagle Bella. Inutile dirlo, l’episodio aveva creato tanta discussione, soprattutto perché i due turisti hanno affermato che non torneranno più in città. Ora, in un comunicato, l’amministrazione potentina spiega che quel giorno "una pattuglia di polizia locale, mentre era impegnata in un servizio programmato in altra zona, ha ricevuto una chiamata dai carabinieri per un intervento in un tratto di spiaggia nella zona nord di Porto Potenza, dove più cittadini avevano segnalato la presenza di nudisti e di cani che stavano facendo il bagno in mare. Giunti sul posto – aggiunge ancora – gli agenti riscontravano, effettivamente, quanto segnalato. I nudisti venivano identificati e sanzionati sulla base di un’ordinanza sindacale. I proprietari dei cani venivano anch’essi identificati e sanzionati per il mancato rispetto del regolamento comunale che vieta l’accesso ai cani in spiaggia (segnalato in loco con appositi cartelli)". L’amministrazione aggiunge che "il regolamento, votato all’unanimità dal Consiglio comunale, ha avuto delle modifiche che hanno tolto restrizioni precedentemente adottate, le quali vietavano l’accesso ai cani anche al guinzaglio nelle piazze principali, nelle vie centrali e sul lungomare. La sensibilità e l’attenzione all’argomento da parte del Comune è evidenziata anche dall’adozione del progetto contro l’abbandono dei cani e al randagismo. Inoltre, per la prima volta, è stato realizzato uno sgambatoio pubblico. Si sta lavorando per individuare spazi, anche demaniali, per rendere ancora più accessibile il nostro territorio agli animali da affezione". Esplode la polemica sulla pagina Facebook dell’amministrazione: tra i commenti anche quello dell’influencer Enrico Rizzi.