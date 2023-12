La polizia locale proprietaria di una moto

Il Comando della Polizia Locale di Civitanova diventerà proprietario di una moto confiscata dallo Stato in applicazione dell’articolo 187 del Codice della strada, che punisce il reato di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti. La legge consente, quando viene emesso dalla Prefettura il decreto a seguito del provvedimento definitivo di confisca, quindi quando il bene diventa di proprietà dello Stato, di assegnarlo all’ente che ne ha fatto richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Nel caso della Polizia municipale di Civitanova era stata avanzata una domanda per l’assegnazione di una motocicletta, che è stata accettata e verrà affidata al Comando e utilizzata dagli agenti, sia in borghese che in divisa, per il controllo del territorio cittadino e in funzione della sicurezza stradale.