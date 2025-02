La popolazione non cresce: 42.259 residenti

Civitanova non cresce, il numero dei residenti al 31 dicembre 2024 torna alla quota del 2016. Sono oscillazioni nell’ordine di alcune decine di unità, ma per il terzo anno consecutivo la città registra un calo e si assesta a 42.259 residenti, 108 in meno nel confronto con l’anno precedente. Nello specifico, sono 22.142 le donne e 20.117 gli uomini.

È la fotografia che esce dall’anagrafe comunale e da cui emerge che pure il dato delle nascite è in discesa; 234 l’anno appena concluso (- 50), con 127 culle azzurre e 107 rosa e, di questi bebè, 166 sono nati in città, 67 in un altro Comune e uno all’estero. Nel 2024 sono decedute 452 persone, dieci in più del 2023. Cresce il numero delle famiglie, arrivate a 18.947 (lo scorso anno erano 18.776), 2.339 quelle con almeno uno straniero, 1.693 con intestatario straniero, mentre risultano 12 le convivenze anagrafiche e 48 quelle di fatto. Scendono a 4.195 gli stranieri residenti, che erano 4.263 nel 2023, di cui 1.791 uomini e 2.404 donne, ma aumentano le persone senza fissa dimora che sono salite a 83 (70 l’anno scorso): 59 sono uomini e 24 donne. Gli iscritti per immigrazione sono 1.334, mentre sono 1.224 i cancellati per il movimento di emigrazione.

In 183 hanno acquisito la cittadinanza italiana e 96 sono maschi e 87 invece femmine. Quanto alle nazionalità presenti sul territorio, la comunità più numerosa è quella romena (656), seguita da quella cinese (583) e poi Pakistan (464), Ucraina (356), Albania (235), Bangladesh (227), Tunisia (159), Marocco (148), Federazione Russa (105), Polonia (93), Filippine (87), Brasile (73), Senegal (50), Bulgaria (50), Argentina (49), Afghanistan (44), Nigeria (41).

A guardare la composizione dei civitanovesi, emerge l’invecchiamento della popolazione nel rapporto con il 2020. In calo le fasce di età da zero a 19 anni, a quota 7.275 (erano 7.405), da 20 a 34 anni, assestati su 6.373 unità (erano 6.575) e da 35 a 54 anni, oggi 12.522 (12.818). Si inverte il trend dai 55 a 74 anni, oggi 11.030 (10.971) e da 75 e oltre con 5.152 residenti (4.754). L’ufficio anagrafe elabora i dati sulla base delle schede individuali che si registrano allo sportello durante tutto l’anno, numeri che ora confluiranno all’Istat per il calcolo ufficiale derivante dall’aggiornamento del censimento. I dati sono stati elaborati dall’addetta all’ufficio elettorale Stefania Cesaretti, in collaborazione con la dirigente Paola Recchi.

Lorena Cellini