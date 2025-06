"La porteremo con noi verso ogni traguardo"

"Gessi lascia un vuoto incolmabile, che non supereremo mai. La porteremo con noi in ogni traguardo della vita". Domenica sera -in una chiesa dello Spirito Santo, a Tolentino, piena di adolescenti, genitori, compagne di squadra e di classe, cittadini- la comunità si è stretta intorno alla famiglia di Gessica Vulpe, a mamma Silvia, papà Ion e alla sorella gemella Giuliana. Una veglia di preghiera in cui le amiche e gli amici della ragazzina le hanno reso omaggio, con ricordi e dediche. "Un ringraziamento per il dono che Gessica è stata per ciascuno di noi", ha esordito don Vitantonio Zecchino, don Vito. La quattordicenne aveva appena terminato la I T Chimica, materiali e Biotecnologie all’IIS Matteo Ricci di Macerata. Giocava a pallavolo in under 16 e in seconda divisione, ruolo centrale. Era nella stessa squadra della sorella, la Futura Volley. Un talento, ma purtroppo quest’anno si era dovuta fermare per un infortunio durante una partita; era stata operata a inizio 2025 per ricostruire il legamento crociato anteriore. Sull’altare, l’altra sera, un pallone da volley e la maglietta della divisa della Futura.

"Aspettavi questa estate con ansia – hanno detto le amiche rivolgendosi a Gessica -, tutto stava andando per il meglio con la riabilitazione. Eri l’anima del gruppo. Insieme abbiamo condiviso pianti e risate, i primi baci, le prime delusioni. Ora impara agli angeli a divertirsi". "Ciao stellina, portavi il sorriso in classe – hanno aggiunto altre compagne -. Adesso che non ci sei, il mondo è più vuoto. Eri unica in tutto quello che facevi". Un componente dell’asd Futura ha invitato i giovani ad amare la vita: "È la cosa più bella che abbiamo. La morte è l’ultima cosa che bisognerebbe conoscere a questa età, ma purtroppo esiste. Abbiate sempre un sogno da realizzare, un obiettivo da raggiungere".

Don Vito ha evidenziato il legame con la Pentecoste: "Di fronte alla morte proviamo dolore e smarrimento. Perché Dio lo permette? Perché dobbiamo ancora soffrire? Non abbiamo risposte. Ma i discepoli, anche in mezzo alle paure, ai dubbi, alla ribellione, erano uniti. Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Questa è la nostra forza, sapere che non siamo solo. È il primo miracolo che Gessica fa, siamo uniti grazie a Gessica. Soffrire insieme è diverso che soffrire da soli. Usiamo questo amore per il bene, a servizio l’uno dell’altro. Di fronte all’assurdità della morte c’è Cristo risorto. Chiediamo la grazia di essere testimoni della resurrezione di Cristo, e di Gessica. Il saluto pasquale ortodosso dice "il Signore risorto allevi la nostra sofferenza"". Oggi il funerale sarà celebrato con rito ortodosso (la mamma di Gessica è moldava e il papà rumeno). Alla veglia erano presenti il sindaco Mauro Sclavi e la vicesindaco Alessia Pupo. Davanti alla palestra Lucatelli, dove si allena la squadra di pallavolo, i tifosi della Gradinata Pallorito (calcio) hanno lasciato uno striscione con la scritta: "Tolentino piange il suo piccolo angelo".

Lucia Gentili