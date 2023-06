"La potenza dello sport": si chiude il progetto collegato alla scuola

È automatico che un bimbo o un ragazzo faccia sport? Un ruolo determinante ce l’hanno la scuola e le società sportive. Significativo è stato dunque il progetto "La Potenza dello sport", promosso dal Comune di Potenza Picena per il secondo anno, che ha coinvolto la scuola materna fino a quella media. Animatrice la professoressa Alessandra Messa, insegnante di educazione fisica al "da Vinci" di Potenza Picena, unitamente al collega Stefano Muscella. Oltre una settantina i ragazzi coinvolti in molteplici discipline sportive "in orario extra scolastico, gratuitamente – spiega Messa – un modo importante per valorizzare tutti attraverso lo sport e facendo crescere i ragazzi. In primis facendoli divertire". "Il progetto che è partito a marzo ed è terminato a maggio, rappresenta indubbiamente un collegamento – sottolinea il vicesindaco Giulio Casciotti – tra il mondo della scuola e le associazioni sportive potentine che hanno aderito con entusiasmo". Le discipline alle quali i ragazzi si sono potuti avvicinare sono atletica, basket, pallavolo, calcio, hockey, ciclismo, baseball, tennis. Le società sportive che hanno collaborato al progetto: Union Picena Calcio, Volley Torresi, Sacrata Basket, Hockey Club Potenza Picena, Futsal Potenza Picena, Scuola Ciclismo Potentia Rinascita, Baseball Club le Pantere, Amadown, Jigoro Kano Judo PP e Tennis Club Porto Potenza.