"La preghiera balsamo contro le fragilità"

di Lucia Gentili Suor Maria Chiara Tani è la madre priora delle Carmelitane Scalze di Tolentino. Dopo sei anni, dal terremoto del 2016, lo scorso 30 ottobre lei e le consorelle sono tornate a casa, nel nuovo monastero di Santa Teresa ricostruito in legno. Come sono stati questi primi mesi a ’casa’? "Premetto che io presto solo il volto e la voce alla mia comunità, e che le mie parole ne esprimono il sentire, perché ho accettato di essere coinvolta in questa iniziativa solo a nome delle mie sorelle. In questi primi tre mesi la gioia per il nostro ritorno e l’abbraccio dei tolentinati si sono manifestati in mille modi, oserei dire ogni giorno, e hanno bilanciato provvidenzialmente le nostre stanchezze e i disagi di un trasloco impegnativo. Nel nuovo edificio, molto simile al precedente, ci siamo sentite subito veramente ’a casa’. Resta ancora qualcosa da rifinire, da organizzare e da capire, ma già iniziamo a godere di quella stabilità che inevitabilmente era venuta meno negli anni scorsi ed è una componente importante della nostra vocazione". Lei ha detto: “Siamo suore di clausura ma le porte sono aperte a chiunque ha bisogno di essere ascoltato e accolto“. Qual è la...