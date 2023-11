La preoccupazione di Cna: "Edilizia scolastica carente"

La Cna di Macerata esprime profonda preoccupazione per la carenza di strutture e di adeguati spazi scolastici nella città di Macerata e in altre località della provincia che ospitano prestigiose scuole superiori. "Il problema riguarda Macerata come altri capoluoghi di provincia marchigiani. Sembra assurdo che cittadine trainate anche economicamente dal settore educativo, trascurino uno degli aspetti più importanti dell’apprendimento", sottolinea Maurizio Tritarelli, presidente della Cna di Macerata. "Da anni – prosegue - abbiamo istituti scolastici spezzettati in più edifici, assolutamente inadatti. La qualità degli spazi formativi, la loro funzionalità, le dotazioni tecnico-scientifiche, influiscono moltissimo sulla capacità di apprendere dei ragazzi. Non si possono protrarre all’infinito quelle che erano soluzioni emergenziali e provvisorie. Macerata, rinomata per la sua università, deve affrontare la sfida e fornire spazi adeguati ed efficienti per l’istruzione delle generazioni future". La Cna, quindi, invita le autorità locali e regionali ad intervenire con la massima urgenza per superare le criticità esistenti. "Ricordiamo che oltre a rappresentare il futuro delle nostre comunità, i ragazzi costituiscono per le città di studio un volano economico non indifferente. Parliamo spesso della crisi del commercio di prossimità, dei locali tradizionali, di centri storici sempre più vuoti. E’ la popolazione scolastica che spesso tiene in vita tutto questo e, quindi, anche per questo, merita maggiore attenzione". Servono investimenti mirati per affrontare la carenza di spazi con soluzioni innovative, durature e all’avanguardia, migliorando la qualità dell’istruzione. "È nostro dovere – conclude la Cna - assicurare che i giovani abbiano accesso a strutture scolastiche e universitarie sicure, moderne ed efficienti, in modo che possano conseguire un’istruzione di alto livello in un ambiente adatto". La Cna Macerata si impegna a sostenere gli sforzi volti a risolvere questa problematica, lavorando insieme alle istituzioni per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.