La presentazione del romanzo di Lara Carelli

"Entra e siediti un momento" è il primo romanzo di Lara Carelli, più nota come coreografa e insegnante di danza dalla trentennale carriera, ma da sempre scrittrice per passione, fino appunto al 2020, anno di pubblicazione del suo primo romanzo.

Insieme a "LuNa" Lucia Nardi, scrittrice, poetessa e curatrice di raccolte e romanzi, oggi alle 18.30 a Macerata si percorreranno i temi salienti che hanno spinto l’autrice alla stesura di questa storia.

Sarà un importante confronto col pubblico a determinare la seconda parte dell’incontro e a donare momenti di dialogo e scambio a tutti i presenti, ovviamente il tutto in compagnia di un aperitivo studiato per l’occasione da Hab in via Gramsci. Presenti anche Riccardo Festa, editor e Guido Garufi, che ha recensito l’opera.

Info e prenotazioni: 351.6185716.