"La presenza di studenti resta una vera garanzia"

Gli affitti brevi e turistici sono sempre più diffusi in Italia, e anche le Marche non fanno eccezione. Roberto Bertolini (nella foto), responsabile dell’Unione piccoli proprietari immobiliari (Uppi), fa il punto su Macerata e provincia, tra norme regionali, opportunità economiche e nuove regole di trasparenza. "La locazione breve nelle Marche può essere utilizzata al massimo per 180 giorni l’anno – spiega –. Non devono essere continuativi, ma oltre il 181° giorno l’attività diventa imprenditoriale, con obbligo di iscrizione alla Camera di commercio e contributi". Anche il numero di immobili è decisivo: "Se un proprietario ha più di quattro unità destinate agli affitti brevi, automaticamente diventa impresa. Entro tale numero, invece, resta attività personale e si gode di una tassazione agevolata: la cedolare secca è al 21% sulla prima casa, e sale al 26% dalla seconda alla quarta". Il quadro è regolato da una normativa regionale in evoluzione, con vincoli e procedure non sempre semplici. "Tutte le locazioni turistiche devono avere il Codice identificativo nazionale (Cin), rilasciato dal portale della Regione Marche – aggiunge –. Una volta ottenuto resta valido per sempre e comporta anche l’obbligo di iscriversi in Questura, per registrare i soggiorni e garantire la tracciabilità. È un passo avanti importante, perché fino a pochi anni fa le autorità non avevano strumenti per monitorare davvero le locazioni brevi". Un’altra distinzione riguarda la durata: "Gli affitti turistici non devono superare i 30 giorni consecutivi, altrimenti scatta l’obbligo di registrazione all’Agenzia delle Entrate e diventano contratti transitori – aggiunge –. Non è possibile stipulare un contratto turistico di un mese e mezzo o due mesi: la legge non lo consente, ed è una delle difficoltà pratiche che segnaliamo spesso". A Macerata, però, il turismo non ha ancora scalfito il mercato principale: "La città resta fortemente orientata verso gli studenti universitari – dice Bertolini –. L’affitto verso loro, per l’intero anno accademico, rimane la forma prevalente di locazione. È vero che c’è stato un incremento degli affitti brevi, trainato anche da piattaforme come Airbnb o Booking, ma il numero delle abitazioni destinate al turismo resta minoritario".

Un equilibrio che per ora non crea tensioni. "A differenza di città come Firenze, Roma o Milano, dove l’esplosione degli affitti brevi ha sottratto case al mercato residenziale, a Macerata la priorità rimane l’offerta agli studenti – dice –. È un settore consolidato e molto richiesto, che continua a garantire stabilità ai proprietari. Il turismo cresce, ma in proporzione è ancora limitato". Il percorso normativo è destinato a proseguire: "Il quadro è cambiato molto negli ultimi anni, anche grazie alle pressioni di categorie come Federalberghi. Non tutti i passaggi sono stati completati, ma oggi siamo in una situazione più chiara rispetto al passato".

l. p.