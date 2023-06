La presidenza nazionale dell’Azione cattolica al lavoro a Cingoli con monsignor Giuliodori

È stata una circostanza significativa per Cingoli la permanenza, per quattro giorni, dei componenti della presidenza nazionale dell’Azione cattolica italiana guidati dal presidente Giuseppe Notaristefano. La loro presenza è stata propiziata da monsignor Claudio Giuliodori, vescovo emerito di Macerata, particolarmente legato a Cingoli, che di recente ha avuto da Papa Francesco l’incarico di assistente ecclesiastico dell’Aci. Uno dei momenti salienti è stato l’incontro con il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi. La delegazione è stata ricevuta in Comune dal sindaco Michele Vittori.