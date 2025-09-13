La pressione fiscale. Tasse, imprese e famiglie. Conto sempre più salato

Una pressione fiscale del 51,8% (un po’ meglio della media italiana che è al 52,3%), e il tax free day che cade il 17 luglio, vale a dire che nei primi 198 giorni dell’anno si genera reddito per coprire imposte e contributi, e solo dal 199esimo giorno si inizia a produrre reddito "libero". Questa la situazione per l’impresa tipo maceratese quale emerge dalla settima edizione dell’Osservatorio Cna "Comune che vai, fisco che trovi". Macerata è 51esima nella graduatoria nazionale dei 114 città e capoluoghi italiani analizzati dalla Confederazione degli artigiani, un risultato che nelle Marche la vede al terzo posto, dopo Pesaro (97esimo posto e 54,5%) e Ancona (86esimo posto, 53,6%), ma dietro a Fermo che registra la minore pressione fiscale (15esimo posto, 50,4%) e Ascoli (35esimo, 51,2%). "Il posizionamento della città di Macerata è un segnale incoraggiante per il nostro territorio, ma il carico fiscale sulle piccole imprese resta altissimo e la parte locale (Imu, Tari e tariffe dei servizi) continua a pesare troppo. Senza scelte amministrative tempestive, si rischia di erodere i benefici registrati", afferma Simone Giglietti presidente Cna Macerata. Un allarme legato anche al dossier acqua e rifiuti. Cna evidenzia come a inizio del 2024 l’allora presidente, Maurizio Tritarelli, aveva messo in guardia sulla mancanza di decisioni in merito alla gestione del servizio idrico e alla nuova discarica provinciale. Cna aveva sottolineato come il protrarsi dell’incertezza rischiasse di mettere in discussione la gestione pubblica del servizio idrico e, nello stesso tempo, come il ritardo nell’individuare un nuovo sito per i rifiuti stesse già generando costi aggiuntivi destinati a ricadere su famiglie e imprese. A distanza di oltre un anno, quello stallo non è stato superato e si prospettano ancora aumenti su Tari e acqua.

"Senza una svolta decisionale da parte degli amministratori – ribadisce oggi Giglietti – imprese e famiglie continueranno a pagare il conto salato. Tariffe più alte significano meno competitività e il rischio concreto di disperdere i passi avanti che sono stati fatti". Ma c’è il rischio che si facciano passi indietro e che Macerata perda il suo 51esimo posto. "La nostra classifica – prosegue Giglietti – potrebbe migliorare ulteriormente se si risolvessero i nodi strutturali che denunciamo da tempo. La mancanza di una governance chiara su acqua e rifiuti genera costi aggiuntivi che si potrebbero evitare. Serve più coraggio e capacità decisionale, ogni giorno di ritardo pesa sul portafoglio di chi lavora". In definitiva, Cna sottolinea come in Italia il livello di tassazione resti molto elevato e rappresenta un forte vincolo alla crescita. L’Associazione propone interventi precisi per migliorare la situazione liberando risorse attraverso le quali dare slancio alle imprese: mantenere le aliquote dell’Imu sugli immobili strumentali al minimo; una Tari più equa, con l’esclusione effettiva delle aree produttive che generano rifiuti speciali e con una tariffa legata alla misurazione puntuale della produzione di rifiuti; separazione della tassazione del reddito reinvestito da quello destinato ai consumi dell’imprenditore. "Occorre inoltre - conclude Giglietti - semplificare calcoli e procedure. Ogni minuto di tempo risparmiato dalla burocrazia significa competitività in più per le imprese".