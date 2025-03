"La prevenzione è cura", la criminologa Bruzzone dopodomani al palasport

La criminologa forense Roberta Bruzzone sarà protagonista dopodomani alle 21 al palasport di Matelica per la presentazione del suo libro "La prevenzione è la cura: come riconoscere un manipolatore". La serata, con ingresso gratuito, sarà moderata dalla giornalista Alessandra Pierini e introdurrà la quarta edizione delle Giornate Bigiarettiane, promosse dall’assessorato comunale alla Cultura con la compartecipazione della Regione Marche e la collaborazione operativa dell’odv Help sos salute e famiglia. Di grande attualità il tema centrale dell’incontro, che riguarderà le dinamiche tossiche che possono trasformare un legame affettivo in una gabbia psicologica e le modalità per sfuggirne. Per i docenti partecipanti sarà rilasciato un attestato, scrivendo a aimc.regionemarche@gmail.com.

m. p.