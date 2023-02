"La prevenzione passa anche dalla tavola" L’incontro c’è domani

"La prevenzione passa dalla tavola". In arrivo a Treia l’appuntamento con la nutrizionista sulle buone pratiche alimentari. L’incontro rientra nel progetto "Vengo prima io", organizzato dall’impresa sociale Cambiamenti insieme all’Afam Alzheimer Uniti Marche e al Comune di Treia. Dopo l’apertura avvenuta con la lectio magistralis del professor Marco Trabucchi che ha parlato di come invecchiare non sia una malattia, domani alle 18 nell’aula multimediale in via Cavour, 29 il tema centrale sarà l’alimentazione. In particolare, l’incontro sarà "La prevenzione passa anche dalla tavola" con la nutrizionista Elisa Pelati che parlerà di buone pratiche a tavola e di come il cibo sia un alleato della salute quando è sano e consumato nel modo e nelle quantità giuste. È, infatti, importante ricordare che esiste una via per contrastare le demenze e il rischio di declino cognitivo attraverso la prevenzione. Essa passa da diverse buone pratiche, tra cui l’alimentazione. Il cibo che quotidianamente mettiamo sulla nostra tavola, infatti, è un’arma fondamentale per contrastare l’insorgere di moltissime patologie. Non solo quelle neurologiche, ma anche quelle di carattere cardiovascolare.