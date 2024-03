La prima a guidare gli autobus: "È ancora difficile essere autista"

Roberta Pallotta fu, nel 1986, la prima donna autista di autobus gran turismo della provincia. Oggi non solo guida i pullman, ma si divide fra famiglia e l’azienda da dirigere, la Pallotta Autolinee. Ma, dice, "è ancora difficile per una donna essere autista di autobus da turismo. Non si tratta di pregiudizi o discriminazioni. È una vita che si concilia poco con il desiderio di famiglia e maternità".

Pallotta, quando è nata la vostra azienda e da quanto tempo ne ha preso in mano le redini?

"L’azienda è a conduzione familiare dal 1984. Era del padre di mio marito. Nel 1986 presi la patente per la guida degli autobus, fui la prima donna della provincia. Mio marito poi subentrò e io entrai effettivamente in azienda nel 1993".

Quando ha preso la patente per gli autobus ci fu qualcuno che la discriminò in quanto donna?

"Decisamente. La patente all’epoca si poteva prendere a 21 anni. Io la presi in poco tempo, compivo gli anni l’8 giugno e il 9 settembre successivo avevo già dato la teoria, la pratica e il test di abilitazione. Lo feci per amore, per stare più tempo con il mio fidanzato che altrimenti avrei potuto vedere poco. Alla visita con lo psicologo, per l’abilitazione, mi chiese come mai volessi prendere la patente e io risposi palesemente che era una scelta d’amore. Poi mi sono completamente innamorata anche di questo lavoro. Bisogna avere passione per farlo, altrimenti non si riesce. Ci fu però un’occasione in cui rimasi davvero molto male. Volevo prendere la patente da privatista e servivano i bollettini per la visita medica. Quando andai all’ufficio competente per farli, nel maggio dell’86, l’addetto mi disse che non poteva darmi i bollettini perché le donne non potevano guidare l’autobus. Fu un dispiacere immenso. Poi mi rivolsi ad una autoscuola e pensarono a tutto loro. Eppure c’erano delle donne in zona che facevano le camioniste già. Per fortuna poi nel corso della mia carriera non ho più subito discriminazioni".

Com’è il suo rapporto con i colleghi?

"Oggi non c’è più differenza tra uomo e donna. Nella nostra zona tantissime ragazze hanno intrapreso la carriera di autista di linea e per il trasporto pubblico locale. Nel caso degli autobus gran turismo, si fa ancora fatica ad entrare nell’ambiente perché comunque si sta molto fuori".

Quindi non si tratta di pregiudizi?

"No, assolutamente. Per chi ha il desiderio di essere madre purtroppo questo non è il lavoro ideale, almeno fino a che si hanno figli piccoli. Conosco tante donne che lo fanno, ma non hanno famiglia o se ce l’hanno, hanno i genitori o qualcuno che bada ai figli".