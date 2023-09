La prima campanella "Famiglie preoccupate, vanno potenziati i bus per le scuole"

di Chiara Gabrielli

"L’anno scolastico sta per cominciare e siamo un po’ preoccupati. Bisogna investire sul trasporto pubblico, va assolutamente potenziato". È la premessa di David Miliozzi, consigliere comunale di opposizione e insegnante: mancano pochi giorni alla ripartenza delle lezioni, "ma manca un’organizzazione snella delle corse degli autobus, più efficace. Molti genitori, dopo le proteste dello scorso anno, hanno accolto positivamente il ripristino gratuito del pre-scuola. Cambiare idea è un segnale di intelligenza. Adesso bisogna fare presto delle scelte rispetto al trasporto pubblico, per esempio ripristinare alcuni servizi per le famiglie i cui figli vanno a scuola alla Mestica o alla Dante Alighieri, il cosiddetto campus scolastico. Qualche anno fa c’era una navetta. Ora, non bisogna per forza ripristinare la stessa navetta, ma certamente offrire soluzioni più comode e sostenibili per le famiglie, magari rimodulando alcune corse e rinforzando il servizio di trasporto pubblico nelle ore di apertura e di chiusura delle scuole e lavorando a una maggiore integrazione dei servizi tra il trasporto urbano ed extraurbano". Intanto, l’assessore Laura Laviano ha annunciato nei giorni scorsi la nuova organizzazione dei trasporti, con due nuove corse dirette per Piediripa e Sforzacosta e anche con le zone commerciali di Corridonia e Piediripa. Spunta pure l’ipotesi di una navetta per il giovedì universitario. Miliozzi sottolinea di rendersi ben conto che si tratta di "una questione complessa, non è facile organizzare e investire sul servizio pubblico. La politica però è fatta di scelte. Noi di Macerata Insieme siamo come sempre a disposizione per un confronto costruttivo su queste tematiche, certi che la buona politica nasca da un confronto sereno e costruttivo. In questo momento legato all’inizio della scuola, il timore è che non sia stata fatta una riflessione approfondita".

"Moltissime scuole sono concentrate in via Cioci e poco più avanti c’è il campus delle ex Casermette con la Dante e la Mestica, ci vuole un rinforzo del trasporto pubblico. Uno che da via dei Velini ad esempio deve andare a scuola in via Roma deve prima andare ai giardini Diaz, poi cambiare autobus e così via. Bisogna trovare un modo più agile per collegare i quartieri della città alle scuole, specie in orario di entrata e uscita. È bene che i ragazzi giovani si abituino a prendere l’autobus, a usare la mobilità alternativa, ma bisogna dare loro la possibilità di farlo". L’invito: "Bisogna fare una scelta politica coraggiosa e investire sulla mobilità anche in funzione delle scuole", conclude Miliozzi.