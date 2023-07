La prima estate senza hotel Gallery: dopo 17 anni è chiuso ai turisti

L’unica struttura alberghiera a Recanati, l’hotel Gallery a quattro stelle, è chiusa per la prima volta dopo 17 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta nel luglio del 2006. La proprietà è passata dalla famiglia Ghergo, che aveva un contratto con il Comune sottoscritto nel 2001 per 50 anni, a una importante banca che l’anno scorso ha provato a tenere aperto nella bella stagione, primavera-estate. Ci si attendeva che anche quest’anno, con il periodo pasquale, l’hotel aprisse di nuovo rendendo disponibili le sue belle camere e gli ampi saloni per ricevimenti e convegni. Invece, le luci della struttura di via Falleroni, proprio accanto al Duomo e a due passi dal museo di Villa Colloredo Mels, sono rimaste spente con grande rammarico della città e, soprattutto, dei suoi ormai ex dipendenti. Recanati non perde sempre più solo esercizi commerciali nel suo centro storico, ma ora anche l’unico albergo stellato. Era il 2001 e il Comune, a seguito di gara, affidò alla società, la famiglia Ghergo, la gestione dei locali utilizzati prima come seminario vescovile e poi come scuola media. Cinque anni di lavoro per trasformare quelle vecchie aule e laboratori nello splendido Hotel Gallery. Il gestore sottoscrisse la convenzione con il Comune con la quale s’impegnava a prendeva in carico l’edificio per la durata di 50 anni, rinnovabili per altri 50, dietro il pagamento di un canone di locazione annuo allora stabilito in 50.665 euro. Con il passare degli anni la famiglia Ghergo ha trovato, però, sempre più difficile pagare il canone annuo concordato sino ad indurre il Comune a ricorrere ad una ingiunzione di pagamento per la somma di 183.813,69 euro per canoni di diritto di superficie non pagati risalenti al periodo 20142017, oltre agli affitti dal 2018 al 2020. L’azienda, invece, rivendicava la restituzione del contributo di costruzione pari a 170.490,35 euro. Così, nel maggio del 2021 si trovò un’intesa fra le due parti che prevedeva il pagamento a saldo da parte del Gallery della somma di 110.288,21, pari al 60% dei canoni di locazione dovuti sino al 2017, e della somma di 42.441,81 per quelli del 2018 e 2019. Naturalmente rimanevano indietro i canoni relativi agli anni 2020 e 2021. Nel frattempo, la proprietà è passata alla banca che ha ritenuto non vantaggioso riaprire quest’anno l’attività, neppure nel periodo turisticamente favorevole. C’è anche da dire che l’hotel Gallery poteva avere agevolata la propria attività con la costruzione di un ascensore che, dalla circonvallazione della città, avrebbe portato non solo i clienti, ma tutti i cittadini sino a fianco della struttura ricettiva e nel cuore del quartiere Duomo. Finanziato anche con fondi della regione quel finanziamento venne, però, stornato dalla giunta di Francesco Fiordomo per fare altro.

Asterio Tubaldi