La prima festa dell’Unione europea Tre giornate tra idee e celebrazioni

Festa dell’Europa, si celebra anche a Civitanova per la prima volta con tre giorni di convegni e intitolazioni. Primo appuntamento martedì, giorno della festa dell’Europa, alle 11.30, nella sala consiliare con un incontro che ha l’obiettivo di promuovere l’Unione europea nei territori e parlare delle opportunità di crescita e sviluppo. Il programma prosegue sabato 13, alle 12, con l’inaugurazione dello Spazio Europa dedicato a David Maria Sassoli, al terzo piano di palazzo Sforza, antistante l’attuale Desk Europa, dove si provvederà all’affissione delle targhe: una che attesta il partenariato tra il Comune e le istituzioni europee (progetto Belc) e l’altra con la scritta ‘Spazio Europa-David Maria Sassoli’ e della mappa informativa sulle Istituzioni europee, la cui grafica è curata dal Museo Magma e dal designer Armando Milani. Infine, sabato 20, alle 18, inaugurazione del Piazzale Europa, adiacente piazza Nassiriya. Ad aprire i lavori martedì il sindaco Fabrizio Ciarapica e il presidente della Regione Francesco Acquaroli (patrocinio anche di Provincia e Rappresentanza in Italia della Commissione europea), poi interventi di Claudio Morresi (vicesindaco) e del consigliere comunale Giorgio Pollastrelli. In diretta da Marina di Gioiosa Ionica, Lavinia Bianchi (consigliere comunale), l’assessore Giuseppe Romeo (Marina di Gioiosa Ionica), il consigliere Matteo Lori (comune di Mandela) e il consigliere Giacomo Guida (comune di Fabriano), Marisa Celani (Europe Direct Regione Marche) e Melissa Tomassini (Europe Direct Unione Montana Marca di Camerino). I cittadini potranno anche interagire via email ([email protected]).