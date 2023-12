La prima mostra sulla poesia scritta dall’intelligenza artificiale

Inaugurata, negli spazi del Museo civico di Villa Colloredo Mels, "Cibernetica e Fantasmi" la prima mostra italiana sulla poesia, scritta dall’intelligenza artificiale, promossa dal Comunei, curata da Sineglossa in collaborazione con La Punta della Lingua e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione. Rimarrà aperta sino al 30 dicembre. "Dopo la mostra dedicata a Hugo Pratt ancora in corso al museo di Villa Colloredo Mels, siamo entusiasti di presentare questa nuova esposizione che intreccia poesia, arte e nuove tecnologie" ha dichiarato l’assessora alle Culture Rita Soccio La mostra è stata anticipata dal concorso di poesia Cibernetica e Fantasmi, per testi scritti dall’IA (Intelligenza Artificiale), sull’IA o con l’IA. La giuria ha assegnato il premio alla poesia Gino Il Visionario, di Riccardo Socci, "per la sua capacità di utilizzare la tecnologia in funzione della propria poetica". La poesia vincitrice e le due finaliste - Standbyme di Valentina Goretti e Cosa significa? Oracolo dei mutamenti di Filippo Lubrano - rimarranno esposte all’interno della mostra. In occasione del talk di apertura è stato ospitato un reading interattivo di co-creazione live con ChatGPT di Andrea Capodimonte.

Antonio Tubaldi