La prima prova della maturità. Pasolini, il clima e il rispetto: "Tante tracce interessanti"

Prima prova scritta, ieri, per i maturandi di licei e professionali di Macerata. Fuori dagli istituti gruppi di studenti e studentesse intenti a lasciare le aule dopo aver svolto il tema d’italiano. "Ho scelto la traccia B1, con riferimento alla crisi economica americana del 1929 e il successivo discorso di Roosevelt – spiega Elia Sciapichetti della 5D di ragioneria, davanti all’Istituto tecnico economico Gentili –. Per me era sicuramente la più interessante. Finiti gli esami cercherò un lavoretto estivo per mettere da parte qualche soldo, avendo in programma un viaggio con i compagni, mentre per il dopo non so se proseguire con gli studi. Le basi teoriche per lavorare le ho acquisite bene, la pratica invece sarà più che necessaria". Accanto a lui Dylan Matrone (5D) afferma: "Ho sviluppato la traccia B1, forse il testo migliore che abbia scritto in questi anni. A ottobre mi piacerebbe trasferirmi a Camerino per studiare informatica".

Traccia B3 scelta da Filippo Soddu del 5F del liceo artistico Cantalamessa. "La traccia trattava del clima in generale, mi è sembrato un buon tema su cui scrivere. Poi mi sposterò a Milano per studiare design al Politecnico". Gruppo di maturandi anche davanti al cancello dell’Istituto tecnico Matteo Ricci. "Il tema maggiormente scelto è stato quello del rispetto, la traccia B2 – spiegano Alessandro Pesciaioli e Chiara Barbatelli del 5N –, ci è piaciuto svilupparlo perché si poteva collegare a molte sfaccettature legate alla violenza e alle minoranze etniche".

"Finita la maturità penserò a riposarmi, poi andrà all’università di Economia" aggiunge Pesciaioli. Per Barbatelli "relazioni internazionali a Unimc". "Ho scelto la traccia C2 sui social media – dice Leonardo Casoni della stessa classe –. Il tema d’attualità è sempre un jolly interessante. Dopo la maturità punto al servizio civile nell’ufficio della Suap di Macerata, ci ho fatto l’alternanza scuola-lavoro e mi sono trovato molto bene". Tema del rispetto scelto anche da Angel Aibuedefe, della 5M Turismo: "Era la traccia più adatta a me e per la quale vedevo già molti collegamenti, ne sono soddisfatta. Per l’università sceglierò probabilmente scienze politiche, ma la inizierò tra un anno. Nel frattempo lavorerò". Poi tappa al liceo Giacomo Leopardi. Andrea Luce Giustozzi, maturanda della 5F del linguistico, spiega: "Ho scelto la traccia sul tema della sovrapproduzione di massa. Puntavo alla traccia sulla letteratura, ma inaspettatamente ci sono stati proposti autori che non avevamo ben trattato in classe". Poi spazio all’estate con un viaggio in compagnia, e a settembre "sceglierò una facoltà Unimc".

"Mi ha ispirato l’ultima traccia, sul tema della tecnologia in relazione all’uomo - afferma Ilary Tassi della 5L del linguistico -. A settembre penso di iniziare il corso di Economia e marketing qui a Macerata". Traccia storica per Alessandra Basanisi del 5A del liceo classico, che spiega: "Si richiedeva una produzione riguardo il rapporto tra i leader politici e la popolazione sia a livello storico che attuale, un tema che mi ha sempre affascinato. Dopo la maturità mi aspetta un viaggio a Gallipoli con la classe, mentre a settembre la facoltà di ingegneria meccanica".

Accanto a lei Giada Leboroni, che continua: "Ho scelto la traccia su Pasolini perché c’erano molti collegamenti possibili. Finiti gli esami mi aspetta un viaggio a Barcellona, poi andrò a studiare scienze della comunicazione, forse a Bologna". Greta Perini, della 5B del liceo scientifico, conclude: "Ho scelto la traccia sul rispetto, un valore che secondo me abbiamo perso e che invece deve essere riconosciuto sia come diritto che dovere. Per l’università sono orientata verso medicina, ma è ancora in via di definizione".