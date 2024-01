La prima settimana di saldi: "Vendite partite a rilento, si vede poca gente in giro"

"La partenza è stata piuttosto lenta, aspettiamo di vedere come va". Tempo di saldi invernali per i negozianti maceratesi, alle prese col bilancio della prima settimana di sconti. Nonostante la speranza di un miglior guadagno e movimento, le vendite sono partite a rilento, in linea con la situazione commerciale delle feste natalizie. "Per ora va come tutti gli anni – spiega Flora De Angelis, titolare del negozio Joie in corso Giacomo Matteotti –, certi giorni si lavora molto e altri meno, ma questo è un lavoro che ormai si sviluppa tra alti e bassi. L’andamento è un po’ lento, nonostante la calca vera e propria non ci sia mai stata". Dello stesso parere è Emanuela Gatti, titolare di Sandra Intimo: "Per il momento la situazione va un po’ a rilento – dice –. In giro c’è poca gente, il che ci porta a pensare che le persone aspettino sconti più alti per comprare. Abbiamo venduto abbastanza bene i primi giorni dell’anno, adesso aspettiamo di vedere come va".

"In questi giorni sono entrate varie persone a guardare, spesso acquistando – dichiarano Vittoria Augello e Silvia Sacchi del negozio Primadonna –. I saldi attirano, ma non c’è una grande affluenza e anche nel periodo festivo ci aspettavamo di vendere di più. Comunque restiamo fiduciose, soprattutto perché abbiamo notato che quando il centro è pieno, come al mercato del mercoledì mattina, le persone sono più spronate a entrare in negozio. Finché c’è giro va bene". "Si è partiti con calma – conferma Cinzia Tomassoni del negozio Celeste –, ma i saldi stanno crescendo. Vedo che si sta tornando alla normalità per quanto riguarda vacanze e vita quotidiana, come le feste hanno dimostrato, e penso che questo aiuterà anche il settore dell’abbigliamento". Un mercato che non si sviluppa, ormai, sono nei negozi fisici ma anche sui siti online. Continua Cinzia: "Con l’online stiamo crescendo, la gente è direzionata anche verso quello. Il rapporto diretto con i clienti resta l’aspetto più importante, ma ci siamo adattati". La speranza è quindi riposta nel weekend e nelle settimane successive, in attesa che gli acquirenti siano più spronati a uscire di casa. "I capi che sono stati adocchiati mesi fa vengono comprati adesso con gli sconti – spiega Rita Bianchini, del negozio Bulli&Pupe –, per il resto è più difficile. Questa settimana non c’è stata una grande affluenza o grandi acquisti, vediamo come va nei prossimi giorni".

"Siamo partiti a rilento, c’è stato poco movimento in generale che spero aumenterà – afferma Fabiana Spasiano, titolare di Pink Love in corso Garibaldi –. Sotto Natale, invece, ho notato una piccola crescita rispetto agli anni precedenti e per questo non mi lamento. Qualcosa di positivo c’è, questo mi spinge a riporre fiducia nel futuro". Tono di speranza anche per Stefania Meletani, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento: "Il nostro è un settore che ha sofferto nell’ultimo periodo, la gente sta attenta alle spese e il freddo improvviso ha desertificato la città. Per il momento, però, i saldi vanno abbastanza bene, aspetto di vedere come si svilupperanno i prossimi giorni".