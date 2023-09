La Pro Loco di Piediripa assicura: "La festa della trebbiatura tornerà"

La "Rievocazione della trebbiatura" si è presa una pausa, per poi tornare il prossimo anno in un nuovo spazio. Il tradizionale appuntamento che si svolge tra giugno e luglio, organizzato dalla Pro Loco di Piediripa, infatti, quest’anno non si è potuto svolgere perché sono iniziati i lavori di recupero post sisma all’azienda Lucangeli, da 27 anni sede della manifestazione. "Già dal 2022 chiunque sia stato in contatto con la Pro Loco o con l’azienda Lucangeli era al corrente che quest’anno non sarebbe stato possibile realizzare l’iniziativa – spiega il direttivo della Pro Loco –, perché era ormai improcrastinabile l’intervento di adeguamento strutturale degli edifici del complesso, danneggiati dal terremoto. Già da tempo, infatti, si era dovuta allestire una struttura esterna dove collocare la cucina. Ma questo non bastava più. L’incertezza sulla data di inizio effettivo dei lavori, non ha consentito di comporre il programma 2023, considerato anche che le dimensioni raggiunte in 37 edizioni, comportavano un impegno di molti mesi e l’investimento di risorse cospicue, col rischio di dover archiviare bruscamente tutto". Così si è preferito sospendere per un anno, per poi ripartire in nuovi spazi che la Pro Loco sta cercando. "È nostro impegno realizzare l’appuntamento nel 2024 che, se non potrà essere all’altezza di quelli vissuti per tanti anni in Contrada Valle, serva almeno per tenere viva la memoria e permettere agli appassionati di potersi ritrovare, gustando i piatti della tradizione – conclude la Pro Loco –. Come direttivo, insieme ai numerosi soci, ci stiamo impegnando a valutare altre location anche se con caratteristiche del tutto differenti e sicuramente non così suggestive come l’azienda Lucangeli, "Fattoria San Liberato alla valle" che ci ha ospitato per 27 anni, alla quale va il nostro grande grazie"