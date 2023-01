La Pro Loco piange Graziano Cingolani: aveva 77 anni

"La Pro Loco di Montecassiano esprime tutto il proprio cordoglio per la perdita di Graziano. Ci segna profondamente. Era sempre pronto a prodigarsi in ogni iniziativa. Ciao Graziano, riposa in pace". Con questo messaggio, l’associazione saluta il 77enne Graziano Cingolani, consigliere nel direttivo Pro Loco e volontario della stessa da oltre dieci anni. È stato trovato senza vita in casa, a letto, sabato sera; viveva da solo. Un malore improvviso. Dopo l’ispezione cadaverica o l’autopsia, sarà fissato l’ultimo saluto. Tanti i messaggi di affetto per Graziano, padre di due figli (un maschio e una femmina). Prima di andare in pensione, era stato un operaio falegname. "Sempre disponibile e presente per la comunità di Montecassiano. Non si é mai risparmiato. Condoglianze alla famiglia e alla Pro Loco, di cui era un pilastro", scrive una concittadina. Il 77enne si occupava principalmente di stand e cucina. "Persona di una disponibilità totale, e disinteressata come poche. Rimarrà nel nostro cuore", aggiunge un’altra. Un bravo collaboratore, una brava persona, che mancherà a tutti in paese.