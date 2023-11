La produzione cala, il prezzo cresce: "Occhio alle speculazioni sull’olio"

Cala la produzione e cresce il prezzo dell’olio. Ma, come spiegano Coldiretti e Aprol (Associazione di produttori olivicoli) Marche, se l’aumento da parte dei produttori locali è giustificato dall’impennata dei costi di produzione e dai rincari (non solo sull’energia e sui carburanti, ma anche su bottiglie di vetro, lattine, tappi ed etichette), quello sullo scaffale del supermercato non lo è. Poiché quest’ultimo non può essere l’olio di quest’anno, il cosiddetto olio nuovo. "Per l’olio è stata un’annata difficile – esordisce il presidente Coldiretti Macerata Francesco Fucili –. La situazione si presenta a macchia di leopardo e in alcune zone della provincia non è stata proprio possibile la raccolta. Questa è stata anticipata per prevenire ulteriori attacchi della mosca, tanto che in gran parte dei casi, a differenza dei tempi passati, terminerà molto prima di San Martino. Comunque, nonostante sia scesa notevolmente la produzione, l’olio nuovo, che nasce dalle prime olive del raccolto della stagione (molite entro 24 ore dalla raccolta) è di buona qualità. Di fronte a questo quadro e ai rincari, va da sé che i produttori debbano aggiornare il listino dell’olio nuovo per la campagna ‘23. E un blend, ovvero una miscela di olive coltivate e raccolte nel nostro territorio con più varietà autoctone, passa dagli 11-12 euro a litro dello scorso anno ai 14-15 euro di quest’anno. Va precisato però che non c’è un prezzo uguale, identico tra tutti i produttori... di solito c’è sempre un euro di margine. Gli oli monovarietali hanno altri prezzi (più alti). Non è giustificato però l’aumento del prodotto del supermercato fatto di miscele comunitarie se non persino extracomunitarie, quasi raddoppiato. Ad esempio da 4.99 a 8.99 euro a bottiglia. In quel caso si tratta di speculazione, perché non è legato all’annata". Qualche anno fa, in annate con produzioni abbondanti, l’olio "viaggiava" sui 10 euro a litro. "I produttori, ad ogni modo, hanno cercato di calmierare i prezzi con aumenti sopportabili per il consumatore, considerata la qualità del prodotto – aggiunge il responsabile Aprol Marche David Donninelli –. L’aumento è proporzionale all’annata. Tra gasolio per il trasporto delle olive, aumento dei costi di lavorazione al frantoio del 20-30% e i rincari energetici, il calo di produzione per alcune aziende è stato un danno importante. Mentre il frantoio, operando per conto terzi, lavora sempre, l’impresa agricola è più penalizzata. E alcune, in questa stagione, non hanno raccolto nulla. La polizza multirischi può tamponare ma non basta. Abbiamo chiesto lo stato di calamità per tutta la zona del Centro e Nord Italia per il risarcimento danni".