La prof Lucangeli al premio Fabulando

Oggi è il giorno di Fabulando, a Pieve Torina, il premio letterario intitolato a Gianni Rodari giunto quest’anno alla XVII edizione, con tanti alunni provenienti da diverse scuole della regione e non solo. "Arriverà una classe persino da Foggia, e rappresentanti di istituti scolastici dalla Croazia", sottolinea il sindaco Alessandro Gentilucci. Alle 10.15 la cerimonia di premiazione si svolgerà al Parco Rodari. Alle 16, (in caso di pioggia ci si trasferirà al Palazzetto dello Sport) una delle massime esperte a livello nazionale di psicologia dello sviluppo e dell’educazione, la prof Daniela Lucangeli terrà una relazione sul tema della fiaba e della creatività. Una ventina le scuole partecipanti al concorso e oltre 100 gli elaborati inviati. "Voglio ringraziare la giuria, e in particolare la professoressa Allì Caracciolo e Pierluigi Palmieri, per l’impegno profuso nella valutazione dei lavori, e la professoressa Lucangeli per aver accettato di venire qui a Pieve Torina", ha detto il sindaco.