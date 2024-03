La professoressa Ping ha svelato i segreti dei ravioli. I ragazzi li hanno preparati seguendo l’antica ricetta

Nell’ambito del progetto Sguardi a Oriente, noi delle classi terze del Convitto nazionale abbiamo partecipato a una visita alIl’istituto Confucio della nostra città. Il direttore, professor Trentin, e la professoressa Ping ci hanno accolto e ci hanno spiegato cosa saremo andati a fare quel giorno. Poi ci hanno diviso in due gruppi. Il primo è salito al piano superiore per cucinare i ravioli cinesi. La professoressa Ping assieme a diverse studentesse ci ha mostrato il procedimento. Per gli appassionati di cucina, segnatevi la ricetta! Bisogna preparare un impasto utilizzando farina e poca acqua; deve essere mescolata con la forchetta e poi modellata con le mani fino a formare una palla bianca dalla consistenza simile a quella della nostra pasta fatta in casa. Una volta finita questa operazione, bisogna staccare dei piccoli pezzi di impasto e con un mattarello stenderli su un piano di legno infarinato. Poi si passa a farcire i ravioli con carne macinata di maiale, mais e prezzemolo. Infine bisogna chiuderli con le dita a forma di semicerchio. Per renderli più belli, la professoressa ci ha dato il consiglio di ripiegare il bordo esterno del raviolo su se stesso per arricciarlo. Una volta concluso questo ultimo passaggio, il gioco è fatto: sono pronti per essere cotti e gustati. Le studentesse ci hanno consigliato di cuocerli in acqua bollente per 5/6 minuti oppure di friggerli per 4/5 minuti per renderli ancora più buoni e croccanti. Anche noi abbiamo fatto l’assaggio ed erano squisiti; per un tocco ulteriore di sapore, consigliamo di accompagnarli con la salsa di soia. Finito il laboratorio di cucina, ci siamo spostati nella biblioteca dell’Istituto per il secondo laboratorio nel quale abbiamo conosciuto la cultura cinese. Gli studenti ci hanno riferito che il 10 febbraio in Cina si festeggiava il Capodanno cinese e quest’anno l’animale sacro è il Drago. Inoltre ci hanno spiegato la storia del Capodanno cinese. È stata un’esperienza unica e fantastica che ci ha messo in contatto con una cultura antica e affascinante come quella cinese.

Mattia Renzi, Michelangelo Camarri, Matteo Luciani

e Alessandro Elisei, 3ª D