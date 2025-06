La proposta del Pd:: "Agevolazione sulla Tari dopo gli aumenti"

"Chiediamo alla giunta di valutare un’agevolazione sulla Tari, per il 2025, a tutte le utenze domestiche e non-domestiche di Porto Recanati". È la proposta che il segretario cittadino del Partito Democratico, Ettore Perna (nella foto), rivolge all’amministrazione. "Il consiglio comunale del 15 maggio ha approvato le nuove tariffe per la tassa rifiuti del nostro paese, le quali prevedono un aumento medio tra l’8 e il 10%, che si somma a quello dello scorso anno più o meno della stessa entità – afferma Perna –. Un doppio ko per le tasche dei cittadini, già alle prese con i forti aumenti di costo delle tariffe energetiche".

Tuttavia, sempre il segretario del Partito Democratico, ricorda che l’ultimo bilancio comunale "presenta un fortissimo ‘avanzo di competenza’ di circa cinque milioni di euro. Ciò significa che i cittadini-contribuenti portorecanatesi, nel 2024, hanno versato nelle casse comunali cinque milioni di risorse in più rispetto ai servizi e opere che hanno ricevuto in cambio. Nell’avanzo di amministrazione – osserva ancora Perna – sono presenti delle risorse disponibili, vale a dire libere da vincoli, destinazioni o accantonamenti, per 2.041.549,58 di euro, regolarmente registrate. Al contempo, c’è anche una legge del 2013 sulla tassa rifiuti che dà la possibilità al Comune di predisporre ulteriori riduzioni oltre a quelle previste, attraverso apposite autorizzazioni di spesa assicurate con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune".

E da qui nasce l’idea che l’esponente dei dem lancia all’amministrazione Michelini. "Bisogna valutare la possibilità di erogare aiuti economici per la Tari del 2025 a tutte le utenze domestiche e non-domestiche – spiega Perna –. Questo modulando le agevolazioni per un importo complessivo di circa 300mila euro e finanziando l’operazione con la fiscalità del Comune presente in bilancio, pur mantenendo inalterate le tariffe già approvate. Auspichiamo che la richiesta venga accolta, poiché dipende solo dalla volontà politica della giunta mentre i cittadini-contribuenti hanno già pagato, in generale, più del dovuto".