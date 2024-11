La proposta del sindaco: sosta libera nell’area Anconetani

"Per aver acceso un dibattito costruttivo sul tema parcheggi a sostegno del commercio" ringrazia la commissione commercio e l’associazione Viviamo Civitanova, ma poi tira una secchiata gelata sulla proposta dell’ora gratuita durante il periodo di Natale il sindaco Fabrizio Ciarapica, arrivando a evocare anche la mannaia della Corte dei Conti per i mancati introiti dei parcometri e buttando sul tavolo un’alternativa, ovvero il parcheggio gratuito tutto i giorno nell’ex area Anconetani durante il periodo natalizio.

Mette le mani avanti Ciarapica: "Mi premetto di sollevare alcune criticità perché il provvedimento riguarda più competenze e più deleghe, non solo al commercio, ma anche alla mobilità sostenibile, bilancio e partecipate". Non intaccano lo scetticismo del sindaco il via libera ottenuto in commissione commercio, unanime, né la pressione dei commercianti che sulle chat private arrivano a evocare proteste in Comune con la riconsegna delle chiavi dei negozi se la giunta farà muro. Ma il sindaco non pare cedere. "Pur considerando – obietta – la proposta un buon punto di partenza per agire sul tema dei parcheggi, dopo un confronto con i tecnici mi permetto di sollevare alcune criticità".

Le elenca: "in primis la gestione di una singola ora gratuita, prevista in concomitanza con l’apertura dei negozi, va condivisa con la Civitas, l’azienda che gestisce i parcheggi, per capire se ci sono i tempi necessari per poter apporre tutte le modifiche tecniche, mi riferisco all’adeguamento dell’app e dei parcometri". Il secondo aspetto è economico "e stando a quanto riferito dai tecnici – spiega – c’è la necessità di quantificare, e quindi prevedere, la somma necessaria per coprire il minor incasso ed evitare di incappare in problemi con la Corte dei conti per danno erariale. Terzo aspetto è la condivisione della proposta perché, se da un lato l’associazione Viviamo Civitanova è d’accordo, l’altra associazione, Centriamo, ha espresso riserve sull’ora gratuita, ritenendola non sufficiente per rispondere alle esigenze del commercio".

Poi il sindaco lancia la sua proposta: "Rispetto a un’ora gratuita, possiamo fare molto di più, e cioè rendere gratuita l’ex area Anconetani, con 150 posti auto, per tutta la giornata durante il periodo natalizio, dal primo dicembre al 6 gennaio. Questo avrebbe un impatto molto maggiore e rappresenterebbe un incentivo concreto non solo per facilitare lo shopping, ma tutte le altre attività".

