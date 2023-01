La proposta di Gismondi: "Una strada intitolata a Pasqualina Pezzola"

Una via intitolata a Pasqualina Pezzola. E’ la proposta del consigliere di minoranza Piero Gismondi (La nuova città), che vuole rendere omaggio alla veggente capace di diagnosticare i mali altrui pur essendo analfabeta. Gismondi ha già in mente quale arteria cittadina intitolare alla ‘Montesanta’ (il nomignolo con cui si faceva chiamare, ndr). "Chiaramente si trova nel Rione Risorgimento – spiega –, il quartiere dove Pasqualina è vissuta per molti anni. Si tratta della strada parallela a via Ugo Bassi e che incrocia via La Marmora con via Martiri di Belfiore. Attualmente porta il nome di quest’ultima, pur essendo una traversa". Gismondi, che nel quartiere è molto conosciuto, ha poi chiarito: "Da quelle parti sono tutti d’accordo: non appena si è sparsa la voce ho ricevuto diverse chiamate di cittadini favorevoli. In passato se n’era parlato, ma poi non si è fatto nulla. Ora che faccio parte della Commissione toponomastica ho deciso di proporla e ho inviato una pec al presidente Giorgio Pollastrelli, così da discuterla già alla prossima seduta. Credo che anche in maggioranza siano tutti concordi". Pasqualina Pezzola è scomparsa nel 2006, quando aveva 97 anni ma il suo nome è ancora stampato nella memoria di tanti civitanovesi e non solo. Da lei, che non chiedeva soldi ma riceveva soltanto delle offerte, si recarono diversi personaggi famosi tra cui Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Fred Buongusto e Dino Buzzati che la definì "il fenomeno paranormale per eccellenza", oltre al re Faruk e addirittura a Pio XII e Papa Giovanni Paolo II. Circa la sue doti lei hanno scritto in molti e la scienza si è interrogata a lungo sulla sua figura.

Francesco Rossetti